Обезьянка дает мастер-класс по мытью посуды - смешное видео

В сети набирает популярность видео, на котором обезьянка старательно моет посуду. Пользователи шутят, что она может давать платные мастер-классы молодым хозяйкам.

"Боже? Цивилизация изменилась, обезьяны развиваются, человечество деградирует?", " Какая хозяюшка….. Мужчины ищут настоящих женщин, экономных и целеустремлённых в уходе за чистотой… женщина идеал, все в одном", " Мне нужна именно такая посудомойка"/ Это только часть восторженных комментариев. Конечно же, пользователи Интернета шутят. На самом деле так делать нельзя.

Обезьяна устроила в раковине мини-ванную и расплескала моющее средство словно пенку, а затем сама залезло в воду.

Ролик перевалил по просмотрам за 20 милллионов.