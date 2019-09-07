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Обезьянка дает мастер-класс по мытью посуды - смешное видео

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Тема:
Утро с нами! (445)
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© Facebook/ И Смех И Грех

В сети набирает популярность видео, на котором обезьянка старательно моет посуду. Пользователи шутят, что она может давать платные мастер-классы молодым хозяйкам. 

"Боже? Цивилизация изменилась, обезьяны развиваются, человечество деградирует?", " Какая хозяюшка….. Мужчины ищут настоящих женщин, экономных и целеустремлённых в уходе за чистотой… женщина идеал, все в одном", " Мне нужна именно такая посудомойка"/ Это только часть восторженных комментариев. Конечно же, пользователи Интернета шутят. На самом деле так делать нельзя.

Обезьяна устроила в раковине мини-ванную и расплескала моющее средство словно пенку, а затем сама залезло в воду.

Ролик перевалил по просмотрам за 20 милллионов. 

Тема:
Утро с нами! (445)


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