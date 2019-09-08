06:19 08 Сентября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.80
  • USD17.91
  • RUB0.27
  • RON4.19
  • UAH0.71
Поиск
Видеоклуб

Собака потрясающе сымитировала вой полицейской сирены - видео

Получить короткую ссылку
10 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Youtube / Витамин

Пользователей Сети рассмешило видео, на котором ретривер воспроизводит звук полицейской сирены.

Пес, услышав звук полицейской сирены, решил воспроизвести такой же, а хозяин, заливаясь от смеха, заснял его пародию на видео.Собака завыла с небывалым артистизмом - подняла мордочку вверх и с гордостью исполнила свою "арию". 

Недавно по Сети разлетелось смешное видео с еще одним псом-пародистом. Щенок решил скопировать поведение петуха и получилось у него неплохо.

Собака смогла воспроизвести тот же звук, который обычно издает петух, и даже, как он, вытянула шею. 



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Columnists
Пресс-центр
Мультимедиа
Ники Минаж
Королева эпатажа: самые эффектные, сексуальные и провокационные наряды Ники Минаж
Жизнь в танцах: Вдохновляющая история четырехкратной чемпионки мира
Жизнь в танцах: вдохновляющая история четырехкратной чемпионки мира
Сколько денег находится в обращении в Молдове
Структура нацвалюты в Молдове: цифры и факты

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться