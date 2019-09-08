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Дал прикурить: дальнобойщики развлекаются на трассе - видео

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© Facebook / Joey Duval

Это видео поднимет вам настроение!

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, два дальнобойщика общаются на стоянке. Один из них с сигаретой в руке мирно курит, а его коллега решил "подымить" в ответ. Что из этого вышло, смотрите на видео.

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