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Как спасали американскую норку, забравшуюся в супермаркет

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YouTube / Новости Забайкалья

В одном из сел Забайкальского края спасли американскую норку, забравшуюся в местный супермаркет. Подробности смотрите на видео.

Зверька поймали сотрудники нацпарка "Чикой" в Забайкальском крае. Норку поместили в специально приготовленную кадушку, накрыли крышкой, отвезли к берегу реки Чикой и отпустили в нескольких километрах от села.



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