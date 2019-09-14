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Это не чертик из коробочки, а котенок из моторного отсека - видео

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Тема:
Утро с нами! (446)
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© Youtube / Viral Press

Бестолковый малыш забрался в дебри автомобильного двигателя, спрятавшись среди многочисленных трубок и проводов.

Оставлять его там было никак нельзя, но и извлечь оказалось нелегкой задачей.

Спасательная команда пыталась сделать это и сверху, и - даже подняв авто на домкрат - снизу.

Не помогало и настойчивое "кис-кис-кис".

Лишь когда возмутителя спокойствия удалось чудом нащупать, он был извлечен наружу.

Что вызвало бурные одобрительные возгласы группы поддержки.

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Тема:
Утро с нами! (446)

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