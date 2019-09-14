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Мы с тобой, как Игорь Николаев с Наташей Королевой: не пара, не пара, не пара - видео

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Тема:
Утро с нами! (446)
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© Video: Facebook / Мандруй Дешевше

Гордая и неприступная чайка с достоинством отвергла все поползновения дельфина наладить с ней более близкие отношения.

Уж как тот не старалась - и в глаза заглядывал, и в бочок мягко пихал, и даже (извините!) щекотал и за ножку хватал.

Попутно, похоже, кавалера неприступной красавицы шуганул.

Реакция была "нулевой": нет, нет и еще много раз нет!

Прыток ты больно, да и очень уж крупный.

Знаешь что, ищи себе подругу по игрищам и забавам там, в пучине. А к нам, плавающим и летающим, водную дорогу забудь.

Пока - до свиданья!

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Тема:
Утро с нами! (446)


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