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Какой же ты пушистый и ласковый: малыш знакомится с цыпленком - видео

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Тема:
Утро с нами! (446)
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© Video: Facebook / Ночь во Снах

Встреча вряд ли была неожиданной, ее "срежиссировал" кто-то из взрослых, но эффект получился забавный.

Целая гамма эмоций в 13-секундном ролике.

Настороженность, любопытство, легкий шок от первого касания и - наконец - улыбка во весь малозубастый рот.

Цыпа тоже молодец, не стушевался, пошел на контакт, пополнил свой багаж знаний: маленькие человечки совсем не опасны, а очень даже милы.

Не будем думать о том, какое мнение составит о людях этот желтенький комочек, когда он превратится во взрослую особь - курицу или петуха.

Насладимся преходящим мигом и этим роликом, который не грех запустить еще и еще раз!

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Тема:
Утро с нами! (446)


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