Какой же ты пушистый и ласковый: малыш знакомится с цыпленком - видео

Целая гамма эмоций в 13-секундном ролике.
Настороженность, любопытство, легкий шок от первого касания и - наконец - улыбка во весь малозубастый рот.
Цыпа тоже молодец, не стушевался, пошел на контакт, пополнил свой багаж знаний: маленькие человечки совсем не опасны, а очень даже милы.
Не будем думать о том, какое мнение составит о людях этот желтенький комочек, когда он превратится во взрослую особь - курицу или петуха.
Насладимся преходящим мигом и этим роликом, который не грех запустить еще и еще раз!
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