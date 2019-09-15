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Курьезы от Трампа: видеоподборка "приколов" президента США

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© НТВ

Нынешнего президента США можно любить или ненавидеть, но нельзя не восхищаться его способностью "наплевательски" относиться к тому, что о нем подумают.

Предлагаем вспомнить курьезы, которыми Дональд Трамп не устает радовать публику.

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