Курьезы от Трампа: видеоподборка "приколов" президента США

Сегодня в Кишиневе все реже домашние хозяйки занимаются "закатыванием" фруктов и овощей на зиму, виной всему высокие цены на плодоовощную продукцию, установившиеся на рынках республики, несмотря на неплохой урожай.

Сегодня многие принимаются ругать Кишинев и пенять не его архитектурную угловатость, однако еще четыре десятилетия назад в городе можно было увидеть дом, от которого просто захватывало дух.