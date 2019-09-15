Курьезы от Трампа: видеоподборка "приколов" президента США

Предлагаем вспомнить курьезы, которыми Дональд Трамп не устает радовать публику.
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Нынешнего президента США можно любить или ненавидеть, но нельзя не восхищаться его способностью "наплевательски" относиться к тому, что о нем подумают.
Предлагаем вспомнить курьезы, которыми Дональд Трамп не устает радовать публику.
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Встреча вряд ли была неожиданной, ее "срежиссировал" кто-то из взрослых, но эффект получился забавный.
Гордая и неприступная чайка с достоинством отвергла все поползновения дельфина наладить с ней более близкие отношения.
Кажется, этой собаке можно изучать нотную грамоту хотя бы потому, что она очень старательно повторяет за хозяйкой то, что та поет - смотрите видео.
Бестолковый малыш забрался в дебри автомобильного двигателя, спрятавшись среди многочисленных трубок и проводов.
Сегодня в Кишиневе все реже домашние хозяйки занимаются "закатыванием" фруктов и овощей на зиму, виной всему высокие цены на плодоовощную продукцию, установившиеся на рынках республики, несмотря на неплохой урожай.
Сегодня многие принимаются ругать Кишинев и пенять не его архитектурную угловатость, однако еще четыре десятилетия назад в городе можно было увидеть дом, от которого просто захватывало дух.
В нашей республике каждая "ячейка общества" вынуждена выплачивать колоссальные суммы в виде налогов - цифры просто поражают.
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