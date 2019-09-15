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Уму непостижимо: что эта блондинка станет вытворять, когда вырастет - видео

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© Video : Facebook / LE Burger

Если в своем нежном возрасте, когда даже ноги еще не держат, она обладает такой пластикой, то надо полагать, что дальше будет только больше.

Все при ней - и шарм, и умение улыбаться, и музыкальность, и даже умение подпевать.

А самое главное - заботливые родители, которые стараются эти таланты развивать.

Не что же, как говорят - будем следить!

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