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Шальная шатенка из Youtube круто играет на гитаре во имя любви – видео

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© Youtube / JessGreenberg1

Ролики с ее участием набирали огромное количество просмотров. Джессика доказала, что виртуозом гитары могут быть не только мужчины. 

Известно, что мужчины посвящают своё творчество любимым женщинам. А почему считается, что девушки не могут сыграть на гитаре во имя любви? Как, например, Джессика Гринберг (на видео). Барышня прославилась несколько лет назад в YouTube, записав кавер-версию (перепевку) на песню группы AC/DC.

И, похоже, спела и сыграла так замечательно, что стала звездой Интернета. Ролики с ее участием набирали огромное количество просмотров. Джессика доказала, что виртуозом гитары могут быть не только мужчины. 

К сожалению, новые видеоролики в последнее время девушка не выкладывает. Может быть это было связано с ее учебой в финансово-экономическом вузе, который, судя по фото в социальных сетях, она недавно окончила. На этом видео она исполняет классику рок-н-ролла Johnny B. Goode. Джессика, не пропадай. Ждем от тебя нового драйва!

Еще больше волнительного видео найдете в сюжете "Утро с нами">>>>



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