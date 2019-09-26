Утреннее видео: необычная перепевка Виктора Цоя и Камилы Кабелло покорила Сеть

Это видео набирает просмотры в социальных сетях. Блондинка томно исполняет кавер Камилы Кабелло, а молодой человек чувственно поет песню Виктора Цоя.

В соцсетях распространяют ролик, на котором запечатлен любопытный дуэт. Парень и девушка поют по строчке из песен Виктора Цоя и поп-исполнительницы Камилы Кабелло. Прекрасное сочетание мужского и женского голосов делает этот "домашний концерт"действительно запоминающимся.

Единственное о чем сожалеют пользователи соцсетей - ролик очень короткий. Народ требует продолжения "банкета". То есть хотят люди услышать полную версию этого необычного музыкального "микса".

А исполнителей зовут Олег Сидоров и Анастасия Белявская. Они из города Ижевска. Ранее они участвовали в проекте "Голос". А еще Интернет "говорит", что они студенты Российской академии музыки им. Гнесиных.

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