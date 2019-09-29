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"Рыжий, усатый нянь": кот ухаживает за малышом - милое видео

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© Facebook / Животные

А как вы считаете, стоит ли допускать к малышам домашних питомцев или нет?

На кадрах видно, что рыжик очень рад, что в доме появилась такая кроха. Он заботливо массирует несмышленыша лапками, ласково трется и лижет крошечные ножки.

Видео вызвало шквал положительных эмоций и пользователи завалили ролик восторженными комментариями.

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