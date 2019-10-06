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Застрявший хаски и другие провалы собак - смешное видео

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Тема:
Утро с нами! (449)
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Посмотрите подборку самых смешных псиных конфузов: от падений до курьезных ситуаций - все это в нашем видео!

Собаки - лучшие друзья человека, однако иногда твой приятель может тебе насолить или попасть в непростую ситуацию, из которой его нужно будет вытаскивать.

Когда барбосы ловят мяч и падают, устраивают в доме бардак, рвут туалетную бумагу, врезаются в стены при беге, застревают в двери, пугаются кошек и так далее - это называется попасть в передрягу. 

В сегодняшней подборке предлагаем вам посмотреть топ-29 лучших собачьих провалов. Только самые смешные видео, собранные по всем Интернету.

Хотите громко смеяться этим утром? Тогда смотрите скорее наше видео!

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Тема:
Утро с нами! (449)

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