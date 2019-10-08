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В США олень разгромил салон красоты

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© YouTube / Eyewitness News ABC7NY

Одна из посетительниц получила ушибы. Женщина была госпитализирована, угрозы ее жизни и здоровью нет

В США в салон красоты ворвался олень и стал крушить помещение. Видео опубликовано телеканалом ABC7 Eyewitness News.

Инцидент произошел в субботу на острове Лонг-Айленд в штате Нью-Йорк, сообщает CNN.

На кадрах видно, как животное разбило окно и буквально влетело в помещение, задев копытами посетительницу, сидевшую на диване ближе к входу.

В течение нескольких минут олень метался по салону в поисках выхода. Затем животное выбило рогами стеклянную дверь и убежало в неизвестном направлении.

К моменту приезда полицейских олень уже скрылся.

Отмечается, что в результате происшествия пострадавшая клиентка была доставлена в больницу с незначительными травмами. Угрозы ее жизни и здоровью нет.



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