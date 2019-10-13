Жуть наяву: появление на свет сотни смертельно опасных пауков - видео

Ролик опубликовал Австралийский парк рептилий.
На кадрах видно, как кокон осторожно вскрывают пинцетом. Затем на поверхности появляется большое количество пауков.
Они относятся к семейству Atracidae, все особи которого обитают в Австралии. Эти пауки - одни из самых опасных в мире. Токсичность яда этих членистоногих сравнима с цианидом.
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