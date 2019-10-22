Интернет позабавил живой "электрический" пёс - умилительное видео

Это видео сейчас набирает популярность в соцсетях и мессенджерах, что в нем такого необычного? Розетка, улыбка и уши.

В Интернете появился новый мем. Забавная собачка породы корги смешит пользователей Сети. На видео запечатлено, как хозяин животного имитирует подключение своего четвероногого питомца в розетку. Сначала пес имеет спокойный вид, однако как только его "подключают" к Сети, то сразу сразу расплывается в улыбке.

Корги отличает огромное жизнелюбие, живость, доброжелательность. Корги — преданные, трепетно любят семью своего хозяина. Они лояльно относятся ко всем людям и другим животным, легко уживаются с кошками. Очень тепло относятся к детям, особенно маленьким, следят за ними и оберегают. Спокойно переносят жизнь в городе. К климату приспосабливаются без особого труда, но из-за очень густого подшёрстка лучше чувствуют себя в холодную погоду, чем в жару.

Согласно наиболее распространённой версии, предки корни были завезены кельтами при освоении территории Британских островов в конце бронзового века. Первое упоминание породы в письменных источниках датируется X веком.

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