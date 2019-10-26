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Ревнивая жена не дает мужу на свадьбе отойти от себя ни на шаг - видео

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Тема:
Утро с нами! (451)
725002
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© video: Youtube / Funny Video
Sputnik Молдова

В сети набирает популярность ролик, снятый на одной из грузинских свадеб, где ревнивая жена не дает мужу отойти от себя ни на шаг

Видео начинается с того, как мужчина танцует вместе с девушкой в розовой кофточке. Вдруг сразу же из-за ее спины появляется жена молодого человека в зеленом платье и буквально встает между танцующими.

Женщина в розовом замечает ревность жены и не может сдержать смех. Поймав удобный момент, когда кто-то роняет цветок, а мужчина поднимает его, она приближается к нему. Как только они начинают танцевать, жена грубо отталкивает мужа назад и буквально повисает у него на шее, чтобы он не мог свободно двигаться. Первыми обратили внимание на этот курьез наши коллеги из Sputnik Грузия. Они поделились этим видео с нашими читателями.

Тема:
Утро с нами! (451)
Теги:
видео, ревнивая, танец


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