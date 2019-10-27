06:37 27 Октября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.38
  • USD17.42
  • RUB0.27
  • RON4.08
  • UAH0.69
Поиск
Видеоклуб

Разбудил и рассмешил: попугай исполняет чечетку - улетное видео

Получить короткую ссылку
273630
Новости
Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
2017 Assosiated Press
Sputnik Молдова

Танцующие птички - это всегда смешно, но этот попугай просто превзошел сам себя, смотрите на видео, что он вытворяет. Зяряд бодрости гарантирован на весь день.

Попугай Тоторо очень хорош в чечетке и отлично попадает в ритм. Как танцует птица, смотрите в видео. Птичка так рвется в пляс, что аж "пятки" сверкают.  

Еще смешные ролики:

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Девять самых дорогих люксовых брендов в мире
Ты не спрячешься: Конор Макгрегор хочет реванша с Хабибом Нурмагомедовым
Ты не спрячешься": Конор Макгрегор хочет реванша с Хабибом Нурмагомедовым
Кому в Молдове повысят зарплату
Рост зарплат в 2020 году: кого коснется повышение
БОМОНД
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться