В США на частный участок рухнул летательный аппарат - видео

Специальный зонд демонстрировал селфи пользователей на фоне Земли, но неудачно приземлился по завершении своей "миссии".

В Мичигане во двор дома местной жительницы Нэнси Уэлк упал "спутник" Samsung, сообщает местная газета Gratiot County Herald. Видеоролик опубликовала сама Уэлк на своей странице в Facebook.

"Невероятно. Посмотрите, что только что упало с неба, 911 сбиты с толку, оно попало в наше дерево", – подписала женщина первую опубликованную фотографию.

Упавший "спутник" носит название Samsung Space Selfie. Компания Samsung решила отметить свое 50-летие, запустив смартфон Galaxy S10 5G на специальном зонде в стратосферу. На экране смартфона отображались фотографии пользователей, которые они заранее загружали на специальном сайте Samsung.

Суть заключается в том, что смартфон демонстрировал селфи пользователей на фоне Земли, а другая камера запечатлевала каждый из них. В результате каждый участник кампании получил свое селфи на фоне планеты.

В Samsung сообщили, что такая посадка спутника в сельской местности была запланирована, и сотрудники компании сожалеют о возможных неудобствах, которые она принесла.

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