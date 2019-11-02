05:21 02 Ноября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.55
  • USD17.54
  • RUB0.27
  • RON4.11
  • UAH0.71
Поиск
Видеоклуб

Сыграй мне на банане: попугай поет песенку про докторов и закалку - видео

Получить короткую ссылку
107209240
Новости
Все новости
Все новости
© Youtube / ViralHog
Sputnik Молдова

Смешное видео про попугая, который "напевает" английскую детскую песенку, подымает настроение у пользователей соцсетей.

Кто сказал, что попугай не певчая птица? Зря недооцениваете этих пернатых. Они не только петь умеют, но еще и ритм держать. Главное, чтобы инструмент был под рукой. Точнее, под клювом. Между прочим, сгодится даже банан. Как у этого пернатого певуна.

А мелодия, кстати, которую он насвистывает и "постукивает", сильно похожа на "Если хочешь быть здоров", которую исполнял в СССР еще Леонид Утесов. Сравните ноты. Ну, или мотивчик. Эта та самая песня из кинофильма "Первая перчатка"

Звери в лесу впервые увидели свое отражение в зеркале - забавное видео>>>

Еще видео:

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

Теги:
гепарды, блондинка, Youtube, видео


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Лучшие снимки Sputnik в октябре 2019 года - фотоподборка
Награда нашла юного героя: история мальчика, который спас друга в Хабаровске
Награда нашла юного героя: недетская история мужества - видео
Второй тур Экстра-раунд
Еще раз второй тур: Ион Чебан vs Андрей Нэстасе


БОМОНД
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться