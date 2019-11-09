В Китае на видео сняли оптическую иллюзию с самолетом

На ролике видно, что на протяжении длительного времени лайнер движется в круге и не выходит за его границы

В Китае пассажир самолета снял на видео, как другой лайнер летит внутри цветного круга, сообщает Daily Mail.

На кадрах видно, как самолет на протяжении длительного времени движется в круге и не выходит за его границы. По сути на ролике запечатлена оптическая иллюзия.

Видео быстро разошлось в социальных сетях и стало набирать популярность среди пользователей, которые делали различные предположения. Однако эксперт развеял все их догадки.

Метеоролог Бянь Юнь объяснил этот эффект. По его словам, это оптическая иллюзия, которая стала возможна из-за преломления света. Второй самолет был лишь тенью первого — того, в котором летел автор ролика.