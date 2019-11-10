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Домашнего пса напугала "зубастая" улыбка детской игрушки - смешное видео

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Sputnik Молдова

Даже человек испугался бы эту странную игрушку, меняющую гримасы. Посмотрите в нашем видео на то, как собака реагирует на самую жуткую куклу в мире!

Этот 60-килограммовый пес ужасно боится новой игрушки, которая меняет выражение лица с милого на злое.

Хозяйка решила немного поиздеваться над своим питомцем, включила камеру и записала реакцию огромной черной собаки, которая реагировала на каждую эмоцию мягкой игрушки.

Можно действительно рассмотреть весь ужас в глазах животного от того, что оно не понимает, как этот маленький пушистый "зверек" может быть настолько жутким и милым одновременно.

После того как хозяйка выложила видео, люди начали репостить это, и за несколько часов аккаунт девушки набрал более 20 тысяч подписчиков.

Затем она выложила снимок, на котором пес спокойно спит, и заметила, что с ним все хорошо, он уже забыл про самую жуткую игрушку в мире.

 



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