Забава так себе: коту "механические ласки" не очень понравились - видео

Вначале казалось, что царит полный ажур, домашнему любимцу удовольствие, а его хозяйке - развлечение.

Но, все до поры до времени.

Ну раз включила эту чесалку, потом второй.

Пора и честь знать.

Не такой он и ласковый, этот протез на батарейках.

Лучше бы сама погладила, продвинутая ты моя!

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