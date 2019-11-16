Забава так себе: коту "механические ласки" не очень понравились - видео

Но, все до поры до времени.
Ну раз включила эту чесалку, потом второй.
Пора и честь знать.
Не такой он и ласковый, этот протез на батарейках.
Лучше бы сама погладила, продвинутая ты моя!
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