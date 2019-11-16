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Забава так себе: коту "механические ласки" не очень понравились - видео

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Тема:
Утро с нами! (452)
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© Video : Facebook / LADbible
Sputnik Молдова

Вначале казалось, что царит полный ажур, домашнему любимцу удовольствие, а его хозяйке - развлечение.

Но, все до поры до времени.

Ну раз включила эту чесалку, потом второй.

Пора и честь знать.

Не такой он и ласковый, этот протез на батарейках.

Лучше бы сама погладила, продвинутая ты моя!

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Тема:
Утро с нами! (452)

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