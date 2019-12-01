"Не разлей вода": ребенок и щенок явно чувствуют родство душ - видео

Их безоблачному счастью ничто не может помешать.
Они две половинки одной истории ранней любви.
И даже расставание (скажем, чтобы пойди подкрепиться), покажется недолгим.
Я тебя поцелую, увидимся очень скоро, и - снова будем вместе!
Смотрите также:
- Радость одна на всех - мотивирующее видео >>>
- Так: руки теплые, дышит, спит - собака нянчит младенца >>>
- Отчаянная драка кобры и двух собак попала на видео: псы спасали ребенка >>>
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK