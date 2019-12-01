"Не разлей вода": ребенок и щенок явно чувствуют родство душ - видео

Оба детеныша - человеческий и собачий - в том возрасте, когда весь мир прекрасен, душа нараспашку, а друг - на всю жизнь.

Их безоблачному счастью ничто не может помешать.

Они две половинки одной истории ранней любви.

И даже расставание (скажем, чтобы пойди подкрепиться), покажется недолгим.

Я тебя поцелую, увидимся очень скоро, и - снова будем вместе!

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