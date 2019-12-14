Странная женщина: на заправке засняли автоледи, набирающую бензин в пакеты

Пользователи Интернета шутят, что американка решила таким образом сделать запас топлива на "черный день".

Эту картину жители Техаса наблюдали несколько дней назад. Автоледи на заправке залила бензин в полиэтиленовые пакеты. Когда "кулек" не выдержал и лопнул, женщина упаковала его в еще один. Она продолжила свое странное занятие, а другие посетители заправки продолжили снимать. Ролик выложили в Youtube, где он набрал за пару дней миллионные просмотры.

"Неужели она запасается топливом на "черный день", - прокомментировал один из посетителей ресурса.

"О, Боже! Ей повезло, если она все еще жива!" - пожалели ее другие пользователи.

Автор ролика подписал его: "Извините за плохое видео, но что, черт побери, делает эта женщина".

А, действительно, зачем заливать бензин в пакеты?