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Странная женщина: на заправке засняли автоледи, набирающую бензин в пакеты

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© Video : Youtube / Jeremy Alexander
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2854/65/28546557.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20191214/28546586/Avtoledi-nabiraet-toplivo-v-paket.html

Пользователи Интернета шутят, что американка решила таким образом сделать запас топлива на "черный день".

Эту картину жители Техаса наблюдали несколько дней назад. Автоледи на заправке залила бензин в полиэтиленовые пакеты. Когда "кулек" не выдержал и лопнул, женщина упаковала его в еще один. Она продолжила свое странное занятие, а другие посетители заправки продолжили снимать. Ролик выложили в Youtube, где он набрал за пару дней миллионные просмотры.

"Неужели она запасается топливом на "черный день", - прокомментировал один из посетителей ресурса.

"О, Боже! Ей повезло, если она все еще жива!" - пожалели ее другие пользователи. 

Автор ролика подписал его: "Извините за плохое видео, но что, черт побери, делает эта женщина".

А, действительно, зачем заливать бензин в пакеты? 



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