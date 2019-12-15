Китайский гигант: как выглядит самый длинный в мире жук - video

Гигантский палочник, которого содержат в музее редких насекомых западного Китая, возможно, является самым длинным насекомым в мире.

Его длина составляет 64 см. Гиганта вывели от палочников, найденных в провинции Гуанси в 2014 году, длина которых составляла 62,7 см, сообщает РИА Новости.

До их обнаружения самым длинным насекомым считался 57-сантиметровый палочник из Малайзии, обнаруженный в 2008 году.