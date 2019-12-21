02:47 21 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.21
  • USD17.26
  • RUB0.28
  • RON4.02
  • UAH0.74
Поиск
Видеоклуб

"Водичка-то теплая" — любители зимнего отдыха искупались в Байкале

Получить короткую ссылку
448 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Ruptly
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2392/74/23927406.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20191221/23927511/baykal-kupanie-sneg.html

Бесстрашные "моржи" искупались в ледяном Байкале и позагорали на снегу. Все это - во время лютых морозов.

На видео, которое появилось в интернете, любители зимнего купания бесстрашно окунаются в воды озера Байкал во время лютых морозов. Более того, соблазняют присоединиться к ним и друзей, которые снимают происходящее на видео, благоразумно оставаясь на берегу.

"Водичка-то теплая, давайте сюда!" — говорят купальщики.

После купания "моржи" загорали под зимним солнцем прямо на снегу, а затем устроили пробежку в компании Деда Мороза.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Более 4000 человек в Южной Корее искупались в зимнем море


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Награждение лучших спортсменов и тренеров Молдовы 2019 года
"Гала молдавского спорта": как награждали лучших спортсменов и тренеров - фото
Это обман и подстава: Дональд Трамп о процессе импичмента
"Обман и подстава": Дональд Трамп о процессе импичмента
Давление на Sputnik Эстония
Молдавские журналисты о давлении на Sputnik Эстония

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться