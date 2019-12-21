"Водичка-то теплая" — любители зимнего отдыха искупались в Байкале

На видео, которое появилось в интернете, любители зимнего купания бесстрашно окунаются в воды озера Байкал во время лютых морозов. Более того, соблазняют присоединиться к ним и друзей, которые снимают происходящее на видео, благоразумно оставаясь на берегу.
"Водичка-то теплая, давайте сюда!" — говорят купальщики.
После купания "моржи" загорали под зимним солнцем прямо на снегу, а затем устроили пробежку в компании Деда Мороза.
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