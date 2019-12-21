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Пошел с толкача: креатив на случай, если машина буксует в снегу - видео

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Youtube / ViralHog
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2474/03/24740324.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20191221/24740638/sneg-doroga-pomoshci-zabuksoval-video.html

Сцену, с тем же успехом, можно назвать "буксировка наоборот", "мягкий таран" или - как еще вам будет угодно.

Суть не в этом, а в изобретательности, которую проявили автомобилисты из Суррея, города в канадской провинции Британская Колумбия.

Наши водители уже подзабыли, что такое заснеженная дорога, но этот опыт может им пригодиться.

Если не в этом холодном сезоне, так в следующем.

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