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Моржи против нас - мелкие дилетанты: белые мишки в арктической воде - видео

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Тема:
Утро с нами! (457)
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Youtube / ViralHog
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20191221/28618074/belye-medvedi-rezveatsea-okean-zima-video.html

Бултыхнуться в прорубь - на это много ума не надо, такое для каждого обитателя северных широт как "здрасте".

А вот корку взломать, подобно ледоколу?

Между делом - рыбку подцепить для укрепления медвежьей силы?

Да еще получать от этого массу удовольствия?!

Нет, на это способны лишь мы, мохнатые короли Белого Безмолвия.

Пусть кто-нибудь докажет обратное.

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Тема:
Утро с нами! (457)

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