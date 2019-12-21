Моржи против нас - мелкие дилетанты: белые мишки в арктической воде - видео

А вот корку взломать, подобно ледоколу?
Между делом - рыбку подцепить для укрепления медвежьей силы?
Да еще получать от этого массу удовольствия?!
Нет, на это способны лишь мы, мохнатые короли Белого Безмолвия.
Пусть кто-нибудь докажет обратное.
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