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Чистый понедельник: кота моют в ванной, и он говорит: "нормально"

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Тема:
Утро с нами! (457)
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Если говорящий попугай никого не удивит, то кот, который отчетливо отвечает на вопросы - точно неординарный случай, смотрите видео.

Если говорящий попугай никого не удивит, то кот, который отчетливо отвечает на вопросы - точно неординарный случай.

Этого домашнего питомца решили искупать и спросить, нравится ли ему процесс. А кот взял и ответил: "Нормально!". Смотрите сами.

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Тема:
Утро с нами! (457)

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