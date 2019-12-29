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Крутится, как юла: горилла завораживающе танцует брейк в бассейне - видео

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Dallas ZooTube
https://cdn2.img.sputnik.md/images/1329/43/13294393.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20191229/13294379/video-you-tube-diskoteka-v-zooparke-gorilla-tancevala-breikdans-v-basseine.html

Самец гориллы по кличке Золя из зоопарка Далласа во время купания в бассейне неожиданно начал делать движения, напоминающие брейкданс. Смотрите на видео, как танцевал примат.

Ролик с танцующей гориллой был опубликован на канале далласского зоопарка в YouTube.

На видео, снятом сотрудницей зоопарка Эшли Орр, обезьяна сначала спокойно плещется в наполненном бассейне, но затем неожиданно начинает кружиться, эмоционально размахивать руками и разбрызгивать воду вокруг.

Четырнадцатилетний самец гориллы Золя прославился в интернете еще шесть лет назад, когда жил в зоопарке в Калгари, как "танцующая брейкданс горилла" ("break-dancing gorilla”). Сотрудники зоопарка разместили в сети видео, на котором он играет в луже с водой, и сопроводили его энергичной музыкой.

Теги:
примат, самец, брейкданс, горилла, бассейн, зоопарк, Золя, горилла, Даллас


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