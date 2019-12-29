Крутится, как юла: горилла завораживающе танцует брейк в бассейне - видео

Самец гориллы по кличке Золя из зоопарка Далласа во время купания в бассейне неожиданно начал делать движения, напоминающие брейкданс. Смотрите на видео, как танцевал примат.

Ролик с танцующей гориллой был опубликован на канале далласского зоопарка в YouTube.

На видео, снятом сотрудницей зоопарка Эшли Орр, обезьяна сначала спокойно плещется в наполненном бассейне, но затем неожиданно начинает кружиться, эмоционально размахивать руками и разбрызгивать воду вокруг.

Четырнадцатилетний самец гориллы Золя прославился в интернете еще шесть лет назад, когда жил в зоопарке в Калгари, как "танцующая брейкданс горилла" ("break-dancing gorilla”). Сотрудники зоопарка разместили в сети видео, на котором он играет в луже с водой, и сопроводили его энергичной музыкой.