Зажигательную песню группы Zdob si Zdub исполнили в церкви - видео

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Мастерское выступление литовцев "а капелла" придала хиту Moldovenii s-au nascut молдавской группы Zdob si Zdub новые краски. Какие? Смотрите в этом ролике
Вокальный коллектив из Литвы "Quorum" любит экспериментировать. Свидетельство тому - ролик, который они записали несколько лет назад в честь своего 10-летия. Видео до сих пор "гуляет" в Интернете и набирает не только просмотры, но восторженные комментарии.
А как же иначе. Концерт состоялся в костеле Святой Екатерины в Вильнюсе. А мастерское исполнение "а капелла" придала песне новые краски.