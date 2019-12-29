Зажигательную песню группы Zdob si Zdub исполнили в церкви - видео

Вокальный коллектив из Литвы "Quorum" любит экспериментировать. Свидетельство тому - ролик, который они записали несколько лет назад в честь своего 10-летия. Видео до сих пор "гуляет" в Интернете и набирает не только просмотры, но восторженные комментарии.

А как же иначе. Концерт состоялся в костеле Святой Екатерины в Вильнюсе. А мастерское исполнение "а капелла" придала песне новые краски.