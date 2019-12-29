Сыграй мне на банане: попугай поет песенку про докторов и закалку - видео

Кто сказал, что попугай не певчая птица? Зря недооцениваете этих пернатых. Они не только петь умеют, но еще и ритм держать. Главное, чтобы инструмент был под рукой. Точнее, под клювом. Между прочим, сгодится даже банан. Как у этого пернатого певуна.

А мелодия, кстати, которую он насвистывает и "постукивает", сильно похожа на "Если хочешь быть здоров", которую исполнял в СССР еще Леонид Утесов. Сравните ноты. Ну, или мотивчик. Эта та самая песня из кинофильма "Первая перчатка"

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