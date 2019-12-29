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Я давно это ждала: деда посадили, бабка - пляшет - видео, рассмешившее Сеть

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Реакция пожилой румынки поразила не только полицейских, которые сообщили ей новость, но также многочисленных пользователей Facebook.

Обычная провинциальная рутина - мужик поплатился лишением свободы за кражу нескольких кур, вот только развязка история оказалась совсем не традиционной.

Неожиданную реакцию женщины сняли сами полицейские, когда сообщили сельчанке, что ее мужа посадили на полгода в тюрьму.

Ролик был опубликован в паблике Facebook "Мы из Ясс" .

На видео запечатлено, как пожилая женщина неоднократно спрашивает полицейских, вернется ли ее муж. Когда, наконец, она поняла, что полицейские не шутят и дают утвердительный ответ, она начинает танцевать и петь. А потом завершает свое ликование фразой: "Я так давно ждала этот момент".

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