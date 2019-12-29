Идеальный слух: попугай исполняет чечетку под "Цыганочку"- улетное видео

Попугай Тоторо очень хорош в чечетке и отлично попадает в ритм. Как танцует птица, смотрите в видео. Птичка так рвется в пляс, что аж "пятки" сверкают.
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