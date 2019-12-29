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Идеальный слух: попугай исполняет чечетку под "Цыганочку"- улетное видео

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https://cdn1.img.sputnik.md/images/2870/66/28706682.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20191229/28706701/popugay-dance-video-parrot-stap.html

Танцующие птички - это всегда смешно, но этот попугай просто превзошел сам себя, смотрите на видео, что он вытворяет. Зяряд бодрости гарантирован на весь день.

Попугай Тоторо очень хорош в чечетке и отлично попадает в ритм. Как танцует птица, смотрите в видео. Птичка так рвется в пляс, что аж "пятки" сверкают.  

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