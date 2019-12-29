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Старые кинохроники: как Кишинев провожал Леонида Брежнева - видео

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В декабре исполнилось 113 лет со дня рождения Леонида Ильича Брежнева, генсека СССР. В Молдове до сих пор помнят визит, который он совершил в 1974 году. Смотрите на видео, как это было.

Брежнев руководил МССР почти два года, и успел многое сделать для активного развития республики не только в годы своей работы здесь в качестве первого секретаря ЦК Компартии, но будучи уже на посту генерального секретаря СССР.

В кинохронике 1974 года показан отъезд генсека из Кишинева, где он побывал с визитом. В этот период заметно выросло производство в стране. Внимание, которое Брежнев оказывал МССР, привело к тому, что уровень жизни здесь был несколько выше, чем в других союзных республиках. На видео запечатлены бульвар Негруцци, проспект Мира (ныне бул. Дачия), виадук, который связывает Ботанику с центром, аэропорт.

Документальная лента снята на студии "Телефилм-Кишинэу".



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