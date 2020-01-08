Фотограф спас птенцов пустельги, которые были обречены на гибель

Фотограф снимал, как пустельга высиживает яйца, но вскоре птица покинула гнездо, и человек взял заботу о птенцах на себя.

Фотограф Роберт Фуллер, который специализируется на съемках птиц, наблюдал за пустельгой, которая высиживала яйца. Однако через несколько дней он обнаружил, что мать птенцов исчезла.

Судя по всему, птица погибла, а ее беспомощный выводок был обречен на голодную смерть. Не в силах этого допустить, человек взял заботу о птенцах на себя.

В результате фотографу удалось вырастить трех здоровых подростков пустельги. Когда птицы "встали на крыло", Фуллер отпустил их на волю. Однако птицы покинули своего хозяина далеко не сразу.

Прошло два месяца, прежде чем выращенные человеком птицы вернулись к самостоятельной дикой жизни.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK