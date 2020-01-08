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Австралийцы в Сибири радуются снегу

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https://ru.sputnik.md/videoclub/20200108/28769051/avstraliytsy-v-sibiri-raduyutsya-snegu.html

Австралийские туристы на одной из железнодорожных станций выскочили из вагона, чтобы поваляться в снегу.

В интернете появилось и быстро стало вирусным видео, на котором австралийцы, словно дети, радуются выпавшему снегу. Пользователи сети предполагают, что жители австралийского континента увидели снег впервые в своей жизни.

Достоверно известно, что снявшие видео австралийцы - туристы, которые путешествуют на поезде по Транссибирской магистрали. На одной из железнодорожных станций они, раздевшись до белья, выскочили из вагона, чтобы поваляться в снегу.

Пользователи соцсетей предполагают, что видео снято в Хакасии - там выпал обильный снег как раз в те даты, когда, предположительно, был снят видеоролик.

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Теги:
забавное


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