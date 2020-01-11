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Что будет, если заниматься спортом в присутствии собаки - угарное видео

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© Video : Facebook / Елена Филатова
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2882/07/28820749.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20200111/28820819/hozyajka-pes-gym-sport-video.html

К самым неожиданным последствиям может привести желание пойти в фитнес-клуб вместе с домашним питомцем - смотрите видео.

Этот английский бульдог решил потренироваться вместе с хозяйкой, но все пошло не по плану с самого начала.

Смотрите на видео, чем закончится эта забавная история.

Кстати, ролик посмотрели уже почти полмиллиона человек.

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