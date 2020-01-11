Что будет, если заниматься спортом в присутствии собаки - угарное видео

Этот английский бульдог решил потренироваться вместе с хозяйкой, но все пошло не по плану с самого начала.
Смотрите на видео, чем закончится эта забавная история.
Кстати, ролик посмотрели уже почти полмиллиона человек.
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