Как правильно заниматься фитнесом: мастер-класс от корги - зачетное видео

Похоже, что подражая хозяйке, этот корги следит за фигурой. Судя по тому, что у собачки есть есть специальные аксессуары для гимнастики, фитнес - это часть ее образа жизни. Хозяйка этой рыжей спортсменки может гордиться ее спортивным достижениями. А когда вы в последний раз тренировались в зале. Ну или хотя бы делали зарядку?
А здесь можно увидеть корги, которого включили в электрическую сеть. Тоже забавный ролик>>>
Согласно наиболее распространенной версии, предки корги были завезены кельтами при освоении территории Британских островов в конце бронзового века. Первое упоминание породы в письменных источниках датируется X веком.
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