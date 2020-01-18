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Кот и пес пошли на дело - видео

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Тема:
Утро с нами! (462)
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Собака и кошка вышли на спецоперацию скрупулезно распределив роли. Посмотрим, что из этого получилось.

Мозговой центр, как положено, не должен первым соваться в пекло, для этого есть быстрые ноги и горячий темперамент.

Но то ли засланец не дождался команды "фас", то ли стратег в чем-то ошибся - в итоге миссия по захвату и обезвреживанию провалилась.

Стоит ли расстраиваться? Нет, конечно. Они еще потренируются и уж тогда доведут взаимодействие до совершенства. Зуб дают!

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Тема:
Утро с нами! (462)

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