Кот и пес пошли на дело - видео

Мозговой центр, как положено, не должен первым соваться в пекло, для этого есть быстрые ноги и горячий темперамент.
Но то ли засланец не дождался команды "фас", то ли стратег в чем-то ошибся - в итоге миссия по захвату и обезвреживанию провалилась.
Стоит ли расстраиваться? Нет, конечно. Они еще потренируются и уж тогда доведут взаимодействие до совершенства. Зуб дают!
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