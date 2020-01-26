Нахальный кот Толик едва "не порезал на ленточки хозяйку" - смешное видео

Ролик длится несколько секунд, но позитивного заряда от увиденного хватит всем на долгое время. Пользователи соцсетей бурно обсуждают эту историю, смеясь над серым бесенком и его хозяйкой. Но смех этот не злой, а "сочувствующий".
Одна девушка даже отметила: "Ой был у меня такой кот. Ел все — от огурцов в огороде до мяса. А арбузы как ел, это жесть. И самое главное вечно голодный был".
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