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Нахальный кот Толик едва "не порезал на ленточки хозяйку" - смешное видео

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Facebook / Смех сквозь хохот
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20200126/27109214/video-besenok-kotik-eda-tort.html

Хозяйка этого активного котика, которого, судя по всему, зовут Толя, в бешенстве: питомец бросается на стол, пытаясь ухватить пастью кусок торта. Смех до слез гарантирован.

Ролик длится несколько секунд, но позитивного заряда от увиденного хватит всем на долгое время. Пользователи соцсетей бурно обсуждают эту историю, смеясь над серым бесенком и его хозяйкой. Но смех этот не злой, а "сочувствующий".

Одна девушка даже отметила: "Ой был у меня такой кот. Ел все — от огурцов в огороде до мяса. А арбузы как ел, это жесть. И самое главное вечно голодный был".

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