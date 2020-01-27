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Танцы необычных попугайчиков на балконе - смешное видео

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Тема:
Утро с нами! (465)
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Youtube / ViralHog
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20200127/25155657/video-youtube-pugay-dance.html

Смотрите, как два цветных попугайчика нашли свои "слова" о любви. Видео, которое никого не оставит равнодушным.

Эти птицы всегда вызывают у людей восхищение. Особенно, когда они так мило щебечут. Смотрите на видео, как два цветных попугайчика нашли свои "слова" о любви.

Маленькая "Мисс Радуга" и серьезный "Лорикет" встретились на балконе. Серенада, судя по всему, уже спета. Начались танцы.

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Тема:
Утро с нами! (465)
Теги:
смешное видео, попугай, Youtube, видео


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