Может быть, я морской котик, но пока обвыкаюсь в малой воде - видео

Нет, отдельные мои собратья, конечно, хлябь и сырость не очень уважают.
Но только обобщать не надо.
Я, например, в водной среде - как в своей тарелке. Как сыр в масле. Как акванавт в родной стихии.
Вот освою все необходимые навыки, пойду в морские котики.
Окрас шерстки у меня прямо один в один с цветом их униформы.
А берет, может быть, ко времени приема на боевую службу хозяин подарит.
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