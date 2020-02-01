Может быть, я морской котик, но пока обвыкаюсь в малой воде - видео

Кто сказал, что мы воды боимся? Ничего подобного, это все досужие вымыслы и сплошная злокозненная напраслина.

Нет, отдельные мои собратья, конечно, хлябь и сырость не очень уважают.

Но только обобщать не надо.

Я, например, в водной среде - как в своей тарелке. Как сыр в масле. Как акванавт в родной стихии.

Вот освою все необходимые навыки, пойду в морские котики.

Окрас шерстки у меня прямо один в один с цветом их униформы.

А берет, может быть, ко времени приема на боевую службу хозяин подарит.

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