Встань пораньше, встань пораньше, да проснись же! - песик будит свинтуса

Тут все средства хороши, чтобы растолкать тебя, неподъемного лежебоку.
Намекаешь: "В том, что я такой заспатый, вовсе я не виноватый"? Типа: "Эта мягкая подушка сон все шепчет мне на ушко"?
А мы еще так попробуем.
Ой, получилось!
Теперь - на всякий - случай надо рвать когти.
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