Наемся и спать: щенок рвет мамку на части ради молока - видео

Смотрите на видео, как маленькая собачка раздирает свою маму на части. А далматинец просто смотрит в одну точку - в ее взгляде читается безысходность.

Видео с собачкой, которая раздирает мамину грудь как Тузик грелку, стало суперпопулярным в сети. В ролике несчастная мама с отстраненным взглядом ждет, когда щенок насытится.

Судя по целеустремленности и энергии еще не пятнистого малыша, свою мать он не оставит в покое.