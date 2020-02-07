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Наемся и спать: щенок рвет мамку на части ради молока - видео

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20200207/29124549/video-mamka-moloko-shenok.html

Смотрите на видео, как маленькая собачка раздирает свою маму на части. А далматинец просто смотрит в одну точку - в ее взгляде читается безысходность.

Видео с собачкой, которая раздирает мамину грудь как Тузик грелку, стало суперпопулярным в сети. В ролике несчастная мама с отстраненным взглядом ждет, когда щенок насытится.

Судя по целеустремленности и энергии еще не пятнистого малыша, свою мать он не оставит в покое.



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