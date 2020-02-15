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Позор Светланы Лободы попал на видео

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Видеоклуб
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Тема:
Последние новости Instagram: самое интересное сегодня (147)
77302
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20200215/29214898/video-loboda-noga-rolik.html

"Суперзвезда" подняла ногу и попыталась забросить за голову, но что-то пошло не так. Пользователи Интернета сразу же заподозрили неладное.

Пользователи Интернета высмеяли странные танцы певицы Светланы Лободы. Ролик с неуклюжим па артистки выложили в социальных сетях. На видео запечатлено, как Лобода пытается танцевать, но ее слегка пошатывает. 

Пользователи Интернета сразу же заподозрили неладное, почуяв запах алкоголя – в переносном смысле, конечно.

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Публикация от НОВОСТИ ТВ⭐️ШОУ БИЗНЕС (@tv__news)

"Было бы смешнее, если бы упала", "У нее уже совсем кукушка поехала", "Ощущение, что она пьяная", "Прибухнула звезда", "Алконавт чертов", "Она в хлам что ли?", "Сестра Бузовой нашлась", "Трансвестит под кайфом", "Явно ноги мешают", "Ой, срамота", "Позор… старики бы из гробов вышли", "- написали удивленные пользователи сети.

Тема:
Последние новости Instagram: самое интересное сегодня (147)


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