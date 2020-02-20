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Ворона убирает мусор за посетителями Кишиневского зоопарка - видео

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Facebook / Adrian Vlad
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https://ru.sputnik.md/videoclub/20200220/29264407/vorona-ubiraet-musor-za-posetitelyami-chishinau-zooparka-video.html

Наличие полупустых урн не подталкивает посетителей зоопарка Кишинева выбрасывать отходы в отведенные для этого места. Смотрите на видео, что сделала ворона с оберткой от конфеты, которая угодила прямо в вольер.

Мусор, архивное фото.
© Sputnik / Osmatesco
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В Кишиневском зоопарке в вольере оказался мусор. И это несмотря на то, что на территории комплекса установлено довольно много урн, которые регулярно чистятся служащими зоопарка. Уборка в вольерах, к слову, также проводится вовремя, но иногда какой-то "невинно" выброшенный и не подобранный человеком мусор все-таки долетает до питомцев. Хуже всего, если животное съедает такой "подарок" - последствия могут быть самыми плачевными.

В Сеть попали кадры, на которых видно, как ворона решила прибраться в вольере за человеком - показательный ролик о том, что людям надо быть внимательнее, оберегать природу и заботиться об окружающем мире.

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