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Пара сачков, кошка хочет потусить, хозяин - от учебы откосить

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Тема:
Утро с нами! (471)
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https://ru.sputnik.md/videoclub/20200229/29362237/para-lenivtsev-koshka-i-khozyain-ona-khochet-prikornut-on-ot-ucheby-sachkanut.html

Водевиль в трех актах с минималистским сценическим реквизитом, в качестве которого выступают учебник и конспект.

Пушистая баловница ясно дала понять, что белые листы книги и тетради, пусть и испещренные непонятными закорючками, она воспринимает в качестве идеального места для сиесты.

Слабый отпор со стороны грызущего гранит науки двуногого ее не очень впечатлил. Ни на первый раз, ни на второй. 

А третья попытка вообще ознаменовалась полным триумфом. После нее никаких ответных действий предпринято не было вовсе.

"Я оставил ее в покое и прекратил заниматься", - с плохо скрываемым удовлетворением сообщил автор видеоролика.

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Тема:
Утро с нами! (471)

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