Пара сачков, кошка хочет потусить, хозяин - от учебы откосить

Пушистая баловница ясно дала понять, что белые листы книги и тетради, пусть и испещренные непонятными закорючками, она воспринимает в качестве идеального места для сиесты.
Слабый отпор со стороны грызущего гранит науки двуногого ее не очень впечатлил. Ни на первый раз, ни на второй.
А третья попытка вообще ознаменовалась полным триумфом. После нее никаких ответных действий предпринято не было вовсе.
"Я оставил ее в покое и прекратил заниматься", - с плохо скрываемым удовлетворением сообщил автор видеоролика.
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