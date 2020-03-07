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На зло заразе: крутой танец деда с внучками отвлекает от коронавируса

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Тема:
Утро с нами! (472)
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Youtube / За Великой Стеной Затаился Дракон
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20200307/29449023/video-ded-dance-zaraza-coronavirus.html

В сети продолжает набирать популярность видео о заводном танце мужчины с внучками, им всем коронавирус не страшен.

Китайцы любят потанцевать и повеселиться.. На кадрах видно, как дед легко отплясывает под современные ритмы на городских улицах. 

Он танцует сначала с одной, а потом сразу с двумя девочками. Ансамбль выступает очень слаженно. Девочки выполняют танцевальные движения на удивление синхронно.

Выступление танцоров привлекает внимание прохожих, вокруг них собирается публика.

Многим пользователям понравилось это видео, и они оставили восторженные отзывы.

"Ощущение, что земли не касается!", "Легкий, невесомый, классный!", "Можно бесконечно смотреть", "Он, будто, летит", "Потрясающе! Всем бы такого деда", - такие комментарии опубликовали юзеры.

Действительно, глядя на героев этого ролика, невозможно не пуститься в пляс.

 

Тема:
Утро с нами! (472)


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