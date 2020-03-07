На зло заразе: крутой танец деда с внучками отвлекает от коронавируса

В сети продолжает набирать популярность видео о заводном танце мужчины с внучками, им всем коронавирус не страшен.

Китайцы любят потанцевать и повеселиться.. На кадрах видно, как дед легко отплясывает под современные ритмы на городских улицах.

Он танцует сначала с одной, а потом сразу с двумя девочками. Ансамбль выступает очень слаженно. Девочки выполняют танцевальные движения на удивление синхронно.

Выступление танцоров привлекает внимание прохожих, вокруг них собирается публика.

Многим пользователям понравилось это видео, и они оставили восторженные отзывы.

"Ощущение, что земли не касается!", "Легкий, невесомый, классный!", "Можно бесконечно смотреть", "Он, будто, летит", "Потрясающе! Всем бы такого деда", - такие комментарии опубликовали юзеры.

Действительно, глядя на героев этого ролика, невозможно не пуститься в пляс.